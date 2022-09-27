اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. ياسمين عز قبل وبعد عمليات التجميل.. شوفوا الحسناء مش هتصدقوا شكلها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الإعلامية ياسمين عز صاحبة الـ 35 سنة تريند جوجل في الساعات الاخيرة الماضية، وخاصة بعد حديثها مع الدكتورة سعاد صالح، وذلك عن أحقية الأم في الاحتفاظ بمفتاح شقة ابنها ودخول غرفة نومه في أي وقت، ومشاهدة ملابس زوجته وهذا في برنامج كلام الناس الذي يبث على شاشة إم بي سي مصر.

ياسمين عز قبل وبعد عمليات التجميل والشهرة شكلها اتغير

وبعد هذه الحلقة المثيرة للجدل انتشر بين رواد السوشيال ميديا صور ياسمين في بداياتها وهي إعلامية عند مشاركتها في برنامج “عز الشباب” على قناة روتانا مصرية، وظهرت بشكل مختلف كثيراً، حيث أن الكثيرين اعتقدوا أنها أجرت العديد من عمليات التجميل التي جعلت شكلها كما هو حالياً، ويريد الجميع مشاهدة ياسمين عز قبل وبعد عمليات التجميل والشهرة.