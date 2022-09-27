تسببت في طرد عادل إمام من عمله وزارت الكعبة 8 مرات وحفظت القرآن ولن تصدق ماذا تعمل اليوم بعد اعتزال الفن!

الرياض - محمد الاطلسي - شاركت في بداياتها بأدوار ثانوية في عدد من الأعمال الفنية، ورغم مشاركتها كبار النجوم أمثال عادل إمام، وسمير غانم الا أنها لم تحقق شهرة واسعة وانتهى مشوارها القصير بالاعتزال.

زيزي فريد، بدأت حياتها الفنية في فترة الستينات واستمرت حتى آخر التسعينات، وبرزت في الأدوار الثانوية والتي أشهرها دور الفلاحة بفيلم “ثرثرة فوق النيل”، ودور زوجة برعي بفيلم “الهلـــفوت”، وهي المرأة التي تشـــاجرت مع عادل إمام في محل العطارة بفيلم “المتسول” وقام صاحب محل العطارة بطرده من العمل ليلتقى بعد ذلك مع سيد زيان الذى يجعله يعمل متسول.

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يعد من أشهر مشاهدها لقطة طلبها “حبهان”، من الفنان عادل إمام، في فيلم “المتسول”، وذلك بسبب نطقها المميز لكمة حبهان والتي تنطقها على مرتين.

وكانت بدايتها في السينما بفيلم “غراميات مجنون” عام 1967 ثم توالت أفلامها و منها: “واحد في المليون، ملكة الليل، مجانين بالوراثة، نبتدي منين الحكاية، الأقمر، البنت الحلوة الكدابة، شباب يرقص فوق النار، برج المدابغ، قصة الحي الغربي، رجل في سجن النساء، طابونة حمزة، حادي بادي، النشالات الفاتنات، النساء، خلي بالك من عقلك، المنحوس، الأنثى والدبور، الثعالب، غرام الأفاعي، هارب من التجنيد، الخطوة الدامية، رجل بسبع أرواح، البيضة والحجر، شفاة غليظة، العاطفة والجسد وليلة في شهر7 “.

وفي المسرح شاركت زيزي فريد في مسرحيات: “من أجل حفنة نساء، منطقة ممنوعة وجحا يحكم المدينة مع النجم سمير غانم”.

وكانت آخر أعمالها مسلسل “يوميات ونيس”، الجزء الخامس عام 1998 ثم غابت عن الأضواء وذهبت لعالم النسيان.

وبعد اعتزال زيزي فريد، للفن حفظت القرآن الكريم، وزارت بيت الله الحرام ثمانية مرات وتعمل الآن مُحفَّظة للقرآن الكريم.

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