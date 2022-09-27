16 أكتوبر.. المنشد على الهلباوى يحيى حفلاً بدار أوبرا إسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 10:29 صباحاً - يقدم المنشد على الهلباوى الجمعة المقبلة 16 أكتوبر حفل إنشاد دينى وابتهالات على مسرح سيد درويش بالإسكندرية، ضمن برنامج الاوبرا تحت رئاسة د. مجدى صابر ويتضمن برنامج الحفل مجموعة من الابتهالات والمدائح والقصائد الصوفية بالإضافة إلى مجموعة من أغنيات زمن الفن الجميل منها: مرسال لحبيبتى، عارف، قل للمليحة، أنا يمينك الجنة، وغيرها.

يشار إلى أن الفنان على الهلباوى هو ابن المنشد الدينى الشيخ محمد الهلباوى، والذى بدأ الغناء عن عمر 17 عاماً، مع فرقة "الهلباوى"، ثم انفصل تدريجيا عنها، حتى أصدر ألبومه الخاص الذى يضم مجموعة من الأعمال التى تمزج بين الغناء والإنشاد، وقدم العديد من الحفلات الناجحة بمختلف الأماكن الثقافية فى مصر، ونجح فى تكوين شعبية جماهيرية كبيرة.

على الهلباوى المنشد والمرتل يقدم الأغانى الدينية مع الموسيقى الغربية، وقدم الهلباوى أيضًا مشروعًا مع ماهر فايز لتقديم التراث الصوفى مع التراتيل، وأداء الأغانى والأناشيد الوطنية بالإضافة إلى الإنشاد الدينى