نيفين الكيلاني: تطوير مشروع ”سينما الشعب” مع المتحدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 27 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - كشفت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، عن تفاصيل بروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة ممثلة في هيئة قصور الثقافة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقالت الكيلاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية extra news، إن وزارة الثقافة ممثلة في هيئة قصور الثقافة، تعرض أفلامًا في قصور الثقافة بمحافظات مصر، بمقابل مادي بسيط يبدأ من 20 جنيهًا؛ لإتاحة جميع الأفلام بأسعار بسيطة.

وأوضحت أن الشركة المتحدة ستتولى الإدارة واستكمال المرحلة الثالثة، لافتة إلى أن الطرفان اتفقا على تطوير مشروع "سينما الشعب" خلال الفترة المقبلة وتنويع المحتوى بداخلها وزيادة دور العرض التابعة للمشروع في المحافظات.