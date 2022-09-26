اتفرج النجمة مي عز الدين تنهي عنوستها بزفاف عالمي من هذا الممثل الشهير!.. أول صورة من ليلة العمر!

الرياض - محمد الاطلسي - تبادل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أنباء زواج الفنانة المصرية مي عز الدين من مواطنها الفنان المصري أحمد السعدني وهو ما أثار ضجة وفاجأ الجميع.

الأمر الافت في زفاف النجمة الشهيرة، هو انتشار صورة لها بفستان الزفاف، ما دفع الكثير من المتابعين للإعتقاد بأن تلك الصورة هي فعلا من ليلة زواجها.

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ودوماً ما تنتشر شائعات زواج مي عز الدين بشكل مستمر على مواقع التواصل الإجتماعي حيث تلقى رواجا كبيراً، وأعتبر البعض أن الزواج كان أسطوري.

وأكد مقربون من مي عز الدين، أن علاقة صداقة قوية هي التي تربطها بأحمد السعدتي فقد تعاونا في أكثر من عمل سابق منها مسلسل وعد عام 2016.

ومي عز الدين حتى الآن لم تتزوج وترفض الفكرة لأسباب متعلقة بشخصيتها، لكنها طاردتها العديد من شائعات الزواج خلال السنوات الماضية، لكن المرة الوحيدة التي أعلنت فيها خطبتها بالفعل كانت عام 2009 حيث تمت خطبة مي عز الدين و محمد زيدان لاعب كرة القدم، لكن الخطبة رلم تستمر سوى أشهر قليلة وبعدها أعلنا انفصالهما .

وبعد صمت طويل، تحدث أحمد السعدني عن علاقته بمي عز الدين في حواره ببرنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، وقال:" مي عز الدين أختي وعشرة سنين وأسرارنا عند بعض ووالدتها مثل والدتي ".

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