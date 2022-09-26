عارفة عبد الرسول: أقدم دور أم طيبة في سيب وأنا أسيب

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 07:29 مساءً - كشفت الفنانة عارفة عبد الرسول، تفاصيل مشاركتها في مسلسل سيب وأنا أسيب، إلى جانب حديثها عن تفاصيل دورها في فيلم اتنين للإيجار.

وقالت عارفة عبد الرسول، إنها تجسد والدة هنا الزاهد في مسلسل سيب وأنا أسيب، مضيفة: متقدمة بشكل مختلف عن أي أم، ست طيبة وتحمل المسوؤلية بشكل كبير، وتعيش في منطقة شعبية لكن لها ذوق مختلف لأنها تربت على يد خواجات.

وأشارت إلى أنها تحمست بشكل كبير للمشاركة في المسلسل، لافتة إلى أنها سعيدة بالتعاون مع هنا الزاهد وأحمد صلاح السعدني والمخرج وائل إحسان.

وعن مشاركتها في فيلم اتنين للإيجار، قالت: خلصت تصوير فيلم اتنين للإيجار مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت، وأقدم دور أم صايعة تتاجر في المخدرات.

فيلم اتنين للايجار يعتمد على ظهور عدد من ضيوف الشرف كل ضيف بطل حكاية ويشارك مع الأبطال الأساسيين وهم بيومي فؤاد ومحمد ثروت، حيث يعتبر ضيوف الشرف كلمة السر في أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي تشويقي، ومن أبرز ضيوف الشرف رانيا يوسف وميرهان حسين، وثراء جبيل.

كما تحدثت عارفة عبد الرسول عن رأيها في مهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم مؤخرًا في دروته الأولى برئاسة الفنان يحيى الفخراني، قائلة: أجمل شيء حصل في مهرجان الدراما توزيع، وتكريم الفنانين المنسيين لا أحب أن أذكر كلمة مهمشين ولكن منسيين.

وأكدت عارفة عبد الرسول، أنها لا تحزن لعدم دعوتها لحضور المهرجات الفنية، قائلة: الموضوع لا يشغلني، لكن لو جاءت لي دعوة أحضر.