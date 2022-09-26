رابطة المغربية المصرية تقيم حفلا لانتصارات اكتوبر بدار الحرب الإلكترونية

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - تحتفل الرابطة المغربية المصرية برئاسة الدكتورة لمياء عبدالله بانتصارات اكتوبر وذلك يوم الجمعة 7 أكتوبر بدار الحرب الإلكترونية بمدينة نصر الساعة الرابعة مساءا بحضور العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية والصحفية والفنية

وقالت الدكتورة لمياء عبدالله رئيس الرابطة المغربية المصرية، أن هذا الاحتفال لكل العرب بنصر أكتوبر لأنه هذا الانتصار لكل الدول العربية، وكل الشكر إلي الدول العربية التي قدمت يد التعاون خلال حرب 1973.

وأضافت عبدالله، أنه خلال الاحتفال سيتم سرد الحقائق من الأبطال المعاصرين للأحداث علي جبهتي القتال (مصر ، سوريا) لإلقاء الضوء علي أعمال قتال كل من دولة المغرب -لبيا- الجزائر - السعوديه - العراق.