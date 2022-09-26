اتفرج- انت الان تتابع خبر اعتزلت ما يؤذيها.. نسرين طافش تحذف صورها مع زوجها للمرة الثانية والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - للمرة الثانية في أقل من شهر، قامت الفنانة السورية نسرين طافش بحذف صورها مع زوجها الطبيب شريف شرقاوي، من حسابها على موقع إنستجرام.وبعد قيامها بحذف الصور، كتبت من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: ” أعتزل ما يؤذيك”.

وقد تكهن الكثير من مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، وقوع الانفصال بين نسرين طافش وزوجها، بعد حذفها لصورهما معًا، ثم قيامها بإلغاء متابعة حسابه.

خلافات بين نسرين طافش وزوجها

يُذكر أن الفترة الماضية، تصدر اسم الفنانة نسرين طافش وزوجها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بحذف الصور التي تجمعها به من حسابها على إنستجرام، وانتشرت شائعات عن طلاقها من زوجها بعد أقل من شهرين زواج.

وبعد عدة أيام، كتب زوجها شريف شرقاوي من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه على إنستجرام: “نسرين طافش زوجتي وست الستات، نسرين لها مطلق الحرية في التحكم في صور صفحتها، من فضلكم سيبوا الناس تعيش بحرية، واستخدموا طاقتكم فيما يفيدكم”.

ثم أعادت “نسرين” صورها مع زوجها على حسابها من جديد، ولكن يبدو أن فترة الهدوء بين الثنائي لم تطل، بعد حذفها الصور للمرة الثانية.