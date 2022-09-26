اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج – نسرين طافش تقوم بهذا الأمر مع زوجها أمام الجمهور: خلاص خلصت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثارت الفنانة السورية نسرين طافش حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد قيام بحذف جميع الصور والفيديوهات التي تجمعها مع زوجها شريف شرقاوي بالإضافة إلي إلغاء متابعته للمرة الثانية على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وكانت نسرين طافش قد أعلنت منذ أكثر من شهرين عن زوجها من طبيب أسنان مصري شريف شرقاوي ويعمل كمدرب لرياضية اليوجا، ولكن قامت خلال الفترة الماضية بعد قامت بحذف صورها معه وثم عادت لتكرار نفس الأمر مرة أخري اليوم.

وتسأل الكثير من جمهورها حول الأسباب التي جعلت الممثلة السورية تقوم بهذا الأمر وفي حالة أنه تم الطلاق بينها وبين زوجها ما هي الأسباب التي أدت إلي فشل هذه العلاقة.