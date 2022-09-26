اتفرج – فيفي عبده دلعت جمهورها بالأسود المثير

اتفرج - انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده دلعت جمهورها بالأسود المثيروالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو في حفل ما مرتدية ملابس من اللون الأسود بالأسود مكشوف من منطقة الصدر وتقوم بالإشارة بعلامتها الشهيرة “خمس امواة” ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، مع ترك شعرها على ظهرها

وتقضي الفنانة الاستعراضية عطلتها الصيفية في الفترة الحالية في الساحل الشمالي بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها حسبما قالت في فيديو سابق