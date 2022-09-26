اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف مع فلفل في غرفة النوم بالأحمر الناري المكشوف والقصير والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها, عبر خاصية الاستوي على حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.وظهرت رانيا يوسف، في أثناء تصويرها أحد المشاهد السينمائية في غرفة نوم مرتدية فستان من اللون الأحمر الناري القصير للغاية ومكشوف من منطقة الصدر والضيقة للغاية على جسدها أما من الناحية الجمالية قمت بترك شعرها واستخدمت القليل من المكياج وكان برفقتها كلب.

وعلقت على الفيديو قائلة :فلفل حبيبي اللي بيصور معايا فيلم تاورت