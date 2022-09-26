ناهد السباعي تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر انستجرام

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - نشرت الفنانة ناهد السباعي صورة جديدة لها، عبر خاصية “الاستوري” بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهرت ناهد السباعي مرتدية فستانًا صيفيًا بألون الأخضر، كما تركت شعرها مموجا ومنسدلا علي كتفيها ، واضعة ميك أب خفيفا على وجهها في إطلالة متألقة وبسيطة أعجبت الجمهور .

من ناحية أخرى كشفت ناهد السباعي، تفاصيل مشاركتها في فيلم «19 ب»، بطولة سيد رجب، التي تواصل تصويره حاليًا، في إحدى الفيلات في منطقة مصر القديمة.