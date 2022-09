ننشر ملخص أحداث الحلقة السادسة من House of the Dragon

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 01:33 مساءً - انتقلت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل House of the Dragon نحو المستقبل بعد مرور 10 سنوات على حفل زفاف الأميرة رينيرا المأساوي على لينور فاليريان، وتغيير مجموعة من الأبطال لشخصيات جديدة تظهر تقدمهم في العمر.

وبدأت الحلقة بمشهد ولادة جديد للأميرة رينيرا، وتضع ابنها الثالث بعد 10 سنوات من زواجها، ورغم سعادة زوجها واختياره اسم المولود "جوفري"، إلا أن أبنائها جميعهم لا يحملون أيا من صفاته الوراثية والشكلية، وهو ما أثار الشكوك حول تصرفات وريثة العرش.

تحاول الملكة أليسنت هايتاور التي تطورت شخصيتها وأصبحت أقوى وأكثر حكمة مع الوقت في الحلقة التي طرحت بعنوان The Princess and the Queen "الملكة والأميرة"، إقناع زوجها الملك فيسيريس الذي تقدم في العمر وسيطر عليه المرض بأن ابنته تلطخ اسمه وتنجب أطفالا من شخص آخر غير زوجها لكنه يرفض الاقتناع.

ينشأ أبناء رينيرا جنبا إلى جنب مع أبناء أبيها وصديقتها المقربة في الماضي، ويكبر إيجون شقيقها لسن يسمح له بأن ينازع شقيقته الكبرى على العرش، وهو ما تتمناه والدته والكثيرين في ويستروس لرفضهم أن تتوج سيدة ملكة عليهم.

في الوقت نفسه يظهر الأمير ديمون بعدما تزوج من لينا فاليريان شقيقة لينور، وهما يتصارعان بالتنانين في ضيافة حاكم بنتوس، وتتفوق عليه أم أبنائه التي أنجبت منه ابنتان وكانت في طريقها لإنجاب الثالث لكن ولادتها كانت متعثرة، وفشلت كل محاولات الإنجاب.

ورفض ديمون أن تتعرض زوجته إلى ولادة قيصرية وتلق نفس مصير زوجة أخيه الأولى، وعجز عن اتخاذ القرار الذي سيحمي أم بناته وحبيبته التي التقى بها في حفل زواجه على رينيرا، فذهبت بدمائها إلى تنينها العتيد وطلبت منه أن ينفث النار فيها ليقتلها حفاظا على كرامتها، وإنصاع لأمرها.

يبدأ بالتوازي صراعا جديدا في منطقة ستيبستونز، بعدما مرور سنوات على تفوق الأمير ديمون على سلطعون البحر، وأثناء مناقشة مجلس الملك في الأمر، توقف رينيرا النقاش وتقدم طلبا غريبا إلى الملكة، وهو خطبة ابنها الأكبر على ابنتها الوحيدة ومنح ابنها الصغير إحدى بيضات تنينها الأنثى.

كشفت الملكة حقيقة طلب رينيرا، وهو محاولة التغاضي عن فضائحها بعدما تأكد للجميع أن حارسها الملكي هو والد أبنائها الذين يشبهونه كثيرا، ورغم ذلك وافق الملك على هذه العروض، لكن ساعده كان له رأس آخر.

وطلب معاون الملك إقالته من منصبه بعدما شابت ابنه العديد من الشائعات برفقة رينيرا، ولكن مع رفض الملك قرر فصلهما عن بعضهما والعودة إلى قلعته لتولي مهام والده من بعده ليكون حاكم قلعة هاروين، لكن شقيقه تآمر ضدهما وقام بإحراقهما سويا من أجل الملكة.

قررت رينيرا أن الوقت قد حان لترك كينجز لاندينج والابتعاد مع أطفالها وزوجها إلى دراجون ستون مسقط رأس زوجها ومحل قوته وقيادته.