أحمد الفيشاوي يتصدر شباك التذاكر ليلة أمس في فيلم اشباح اوروبا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 11:31 صباحاً - شهدت الساحة السينمائية، منافسة بين عدد من الأفلام لنيل أعلى الإيرادات والمشاهدات، إلا أن هناك تراجعا بشكل عام في شباك التذاكر، ونستعرض لكم تفاصيل إيرادات الأفلام مساء أمس الاحد وذلك من خلال التقرير التالي:

أشباح أوروبا :

تصدر فيلم أشباح أوروبا شباك التذاكر ليلة أمس ، بعدما حقق 142,172 الف جنيه .

فيلم أشباح أوروبا، بطولة هيفاء وهبى وأحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة، وقد تم تغيير اسم الفيلم أكثر من مرة، حيث كانت البداية مع "عقدة الخواجة" ثم تغير إلى "حجر الإسكندر"، وأخيرا استقر فريق العمل على اسم "أشباح أوروبا".