اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده جملت الدنيا على الشباب بوصلة رقص بلدي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، فيديو لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو في حديقة منزلها مرتدية فستان من اللون الأسود المنقوش بالأسود مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير وكذلك منطقة الأرجل وترقص بطريقة جرئية ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، مع ربط شعرها ووضع نظارة شمسية سوداء

وتقضي الفنانة الاستعراضية عطلتها الصيفية في الفترة الحالية في الساحل الشمالي بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها حسبما قالت في فيديو سابق