اتفرج- انت الان تتابع خبر استدعاء ولي الأمر يثير الجدل بين سكان وسط البلد والزمالك.. الكود في آخره هو السر والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - انتشر استدعاء ولي الأمر يثير الجدل بين سكان وسط البلد والزمالك، وهو الذي أثار الفضول حول ظروفه وما فيه، وإن الاستدعاء موجه إلى الطالب يحيى رؤوف عبد الهادي من مدرسة روض الفرج، ويوجد في اسفله كود مكتوب بجانبه “لو مش فاهم حاجة أعمل سكان للكود دا”، وهو أثار جدل كبير بين جميع سكان وسط البلد والزمالك بعد توزيعه في الشوارع والمارة وعلى السيارات.

وجاءت فكرة استدعاء ولي الأمر بشكل مختلف من ابتكار محمد عبد الرحمن وهو فنان شاب ومسؤول عن الدعاية والتسويق لفريقه المسرحي، وذلك ليقوم بالتسويق لمسرحيته الجديدة استدعاء ولي أمر، لأنه قرر أن يجعل الدعاية تتلاءم مع محتوى العرض الذي يناقش كل مشاكل الآباء والابناء، واحداثها تدور حول استدعاء ولي الامر لطالب، وذلك في وقت تقع فيه مشكلات بينه وبين والديه وتصبح الأزمة في طريقة إخبار والده.

وحضر العديد من البروفات للمسرحية ولذلك جاءت الفكرة إلى محمد، وقال “علمنا تمبليت شبه استدعاء ولي أمر بتاع المدارس وحطيناها في ظرف، وبدأنا نوزعها في شوارع القاهرة، الاستدعاء شبه الحقيقي جدا وفي نهايته qr code مكتوب جانبه لو مش فاهم اعمل سكان للكود دا ولما بيدخلوا الكود بيوصلهم لصفحة العرض على فيسبوك”.