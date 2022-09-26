اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. سوسن بدر تكشف تفاصيل عن فشل زيجاتها: أنا عشت الخيانة والإهانة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة سوسن بدر على الكشف عن تفاصيل فشل زيجاتها، وأكدت أنه قدر ونصيب من الله سبحانه وتعالي، وتحدثت عن الكثير من الأسرار التي توجد في حياتها الشخصية، وحصلت على إعجاب الجميع مؤخراً.

سوسن بدر تكشف تفاصيل عن فشل زيجاتها وخيانتها

وقالت الفنانة سوسن بدر في حوارها مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس على قناة الحياة الفضائية “الحياة رمادية وليست بيضاء أو سوداء، وفي أوقات لو كنت مشيتها باللون الرمادي وليس بالأبيض والأسود كان من الممكن أن تكون الحياة أفضل، ولكن في النهاية لا أستطيع تقييم هل أنا مخطاه أم من تزوجتهم، هذا قدر في النهاية”.

وتابعت قائلة “أحمل نفسي نصف في المئة في فشل حياتي الزوجية، فأنا اخترت في البداية والنهاية، لا يوجد بداية أو نهاية تفرض، فأنا فعلت ما كان من المفترض أن أفعله وقتها، من الممكن بعد العمر والتجربة كنت سأفعل نفس الأشياء لأن هناك مبادئ لا يمكن التنازل عنها، أنا عشت الخيانة والإهانة، ثم هل يوجد شخصًا لم يعيشهم، ده شاكيرا نفسها اتخانت، لا يوجد تسامح في الإهانة أو الخيانة”.