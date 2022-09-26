اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. صعوبات واجهت زينة في الليلة واللي فيها: أثر على ضربات قلبي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة زينة بالكشف عن أن شخصية رشا التي قدمتها مؤخراً في مسلسل الليلة واللي فيها، أنها لم تشكل لها أي تحدي في التمثيل فقط، ولكنها وضعتها في الكثير من الضغوط والمشاكل النفسية والمتاعب الصحية.

صعوبات واجهت زينة في الليلة واللي فيها وعرضتها لمشاكل صحية

وتحدثت زينة أثناء استضافتها في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على برنامج إم بي سي مصر، قائلة “من أول ما قريت المسلسل وأنا مخضوضة جدا، ومش عارفة هيعملوه أزاي، لإن الكتابة كانت قاسية، والموضوع جريء جدا بطريقة مش متعودة عليها، لكن معمول بشكل هايل”.