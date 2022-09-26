بالفيديو.. صعوبات واجهت زينة في الليلة واللي فيها: أثر على ضربات قلبي

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة زينة بالكشف عن أن شخصية رشا التي قدمتها مؤخراً في مسلسل الليلة واللي فيها، أنها لم تشكل لها أي تحدي في التمثيل فقط، ولكنها وضعتها في الكثير من الضغوط والمشاكل النفسية والمتاعب الصحية.
صعوبات واجهت زينة في الليلة واللي فيها وعرضتها لمشاكل صحية
وتابعت قائلة “الموضوع كان صعب لدرجة إنه أثر على ضربات قلبي أثناء التصوير، وكنت بقول للمخرج هاني خليفة إني تعبانة ومش قادرة أكمل، لكن كان بيصمم إننا نعيد، في يوم قمت من النوم قلبي بيدق بشدة وكنت بموت، ودخلت المستشفى وخدت أدوية عشان أهدي نفسي شوية”.
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زينة: المخرج هاني خليفة عمل مسلسل الليلة واللي فيها أفضل ما كنت متخيلة وكل القائمين على العمل
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/2IxJYFfoJQ #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/ghZgsx9frW
— الحكاية (@Elhekayashow)
زينة: المخرج هاني خليفة عمل مسلسل الليلة واللي فيها أفضل ما كنت متخيلة وكل القائمين على العمل— الحكاية (@Elhekayashow) September 25, 2022
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/2IxJYFfoJQ #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/ghZgsx9frW