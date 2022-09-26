اتفرج- انت الان تتابع خبر حقيقة ارتباط ياسمين الخطيب وأحمد مجدي.. اعرفوا سر علاقتهم وظهورهم مع بعض والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نكشف لكم اليوم حقيقة ارتباط ياسمين الخطيب وأحمد مجدي، وذلك بعد صورتها الأخيرة معه والتي حصلت على إعجاب الجميع والجدل الكبير على كل مواقع التواصل الاجتماعي، وشغلت بال الجميع مؤخراً.

ولم ترتبط ياسمين الخطيب وأحمد مجدي ولا يوجد بينهم أي قصة حب، والصورة كانت بسبب علاقة وطيدة بين ياسمين مع والده المخرج مجدي أحمد علي، وذلك لأنها من أكثر الأشياء التي تسببت في إثارة الجدل الكبير بعدما نشرت صورهم معاً وعلقت عليها “شاهدوا من هنا، أجمل رجل في مصر”.

وسريعاً ما انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي الصورة، وتسألوا عن حقيقة ارتباطهم أو أنها صورة لتحضير أحد الأعمال الفنية بينهم، ولكنا علمنا أنه لا يوجد بينهم أي ارتباط.