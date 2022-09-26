شاب غني اقترب من الفنانة دنيا بطمة ورمى الفلوس عليها!! ما فعلته به صدم الجميع!!.. لن تصدق من هو

الرياض - محمد الاطلسي - تعرّضت الفنانة المغربية دنيا بطمة لموجة من الانتقادات والتعليقات القاسية بعد انتشار مقطع فيديو من حفلها الأخير، ظهر فيه شاب وهو يرمي عليها المال خلال تواجدها على المسرح.

وتحرص بطمة على التركيز على حفلاتها في الفترة الأخيرة وتجاهل أخبار انفصالها عن زوجها المنتج محمد الترك، وقد تألقت في حفلها الأخير بفستان أسود أنيق، بتصميم ضيق مع فُتحة جانبية عالية واستعرضت لحظة دخولها المسرح بطريقة مميزة تفاعل معها متابعوها بشكل واسع على "إنستغرام"، وعلّقت على المقطع قائلةً: "كيف جاتكم الدخلة يا سلام". وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي المقطع المصوّر في الحفل وقد بدت فيه دنيا وهي ترددّ كلمات عن المغرب العربي بينما يقف بقربها رجل يرمي عليها المال، واعتبر الكثير من المتابعين أن هذا التصرف "مستفز"، ولا يليق بها، في حين سخر البعض الآخر من الأمر، معلقين على أنها "بعد الطلاق تتجه لتكون راقصة".

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في المقابل، دافع بعض المتابعين عن دنيا بطمة، معتبرين أن الشاب أحرجها برميه الأموال عليها ولم تتمكن من منعه، في حين ردّ المعترضون على الأمر بأن هذا التصرف على المسرح غير مقبول، مؤكدين أنها بدت متقبّلة للأمر وراضية به، ولم تمنعه بإرادتها

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