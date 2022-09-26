النجمة نادية الجندي تكشف حقيقة تحويل أفلامها لمسلسلات درامية في حبر سري

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 26 سبتمبر 2022 09:29 صباحاً - تحل النجمة نادية الجندي ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، في ثاني حلقات الموسم الثالث من برنامج حبر سري، المذاع عبر شاشة قناة القاهرة والناس، وذلك يومي الخميس والجمعة المقبلين، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.

وتفجر نادية الجندي العديد من المفاجآت خلال الحلقة بشأن تحويل أفلامها لمسلسلات درامية بالإضافة إلى سبب رفضها بطولة مسلسل ريا وسكينة.

كما تتحدث نادية الجندي عن علاقتها بالزعيم عادل إمام وتكشف عن أسباب إيقاف عرض فيلمهما خمسة باب.

مواعيد برنامج حبر سري

يذاع برنامج حبر سري بموسمه الثالث على قناة القاهرة والناس، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، وتقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، مستضيفةً العديد من نجوم الفن والرياضة بمصر والوطن العربي