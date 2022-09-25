نقابة الفنانين السورية تنفي إقامة حفل لـ محمد رمضان في دمشق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:31 مساءً - نفت نقابة الفنانين في سوريا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" إقامة أي حفل للفنان محمد رمضان على الأراضي السورية خلال الشهر المقبل.

وكتبت نقابة الفنانين في سوريا قائلة: "إشارة إلى ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول إقامة حفل للفنان محمد رمضان في دمشق؛ تؤكد نقابة الفنانين أنه لا صحة لما هو متداول حول إقامة هذا الحفل".

وتابع البيان: "سواء عن طريق القطاع العام أو الخاص. وكل ما يتم تداوله مجرد شائعات".

وكان الفنان محمد رمضان أعلن في وقت سابق عن إقامته حفلًا غنائيًّا في "سوريا"، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في" تويتر".

ويأتي ذلك بعدما كشف رمضان عن توقيعه عقودًا ثلاث حفلات فنية سيقيمها في عدة دول بينها سوريا، قائلا: "اليوم وقعت عقود ثلاث حفلات في ثلاث دول مُختلفة كل يوم هعلن لكم عن اسم الدولة وتاريخ الحفل".

وأضاف: "أول حفلة بإذن الله في سوريا الشقيقة الخميس الموافق السادس من أكتوبر".