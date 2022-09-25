محمد منير وشاهين ومسار إجباري في حفلة واحدة بـ “Zed Park”.. الجمعة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 10:31 مساءً - يحيي النجم محمد منير حفلًا غنائيًّا في “Zed Park" يوم الجمعة المقبل، يشاركه فيه مطرب الراب شاهين وفرقة مسار إجباري.

ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورًا جماهيريًّا ضخمًا، حيث إنها المرة الأولى التي يجتمع فيها الكينج محمد منير، مع شاهين، ومسار إجباري في حفلة واحدة، وتبدأ أسعار التذاكر من 500 جنيه ثم 750 ثم 900 جنيه.

ويقام الحفل برعاية شركة “Ora Egypt" وحتى الآن نفذت تذاكر الحفل فئة الـ 900 جنيه.

وكان الكينج محمد منير أحيا في قوت سابق أحد أضخم حفلات الساحل الشمالي لصيف 2022، وذلك بإحدى قرى الساحل، بحضور الآلاف من محبيه من مختلف الجنسيات العربية.

وافتتح الكينج الحفل بأغنية "يا عروسة النيل" وسط العديد من هتافات الترحيب، بعدها حرص على توجيه تحية للنجم مؤمن زكريا، وتمنى له العودة بكامل صحته لملاعب كرة القدم.

وواصل منير الحفل بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "هيلا" ، "ريشة في هوا"، "شوكولاتة"، "يونس"، "علموني" إلى جانب أغنيته الجديدة "للي" والتي طلبها منه الجمهور، وغيرها.