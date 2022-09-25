فن ومشاهير

محمد رمضان يحتفل بعيد ميلاد ابنته حنين

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - احتفل النجم محمد رمضان بعيد ميلاد ابنته حنين، مساء اليوم الأحد، بحضور عدد من الأقارب.

ونشر محمد رمضان عدد من الصور له برفقة ابنته حنين عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أثناء الاحتفال بعيد الميلاد، وعلق عليها قائلا: “عيد ميلاد سعيد ابنتي الحبيبة حنين محمد رمضان 25/9/2022”.

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طرح النجم محمد رمضان، خلال الأيام القليلة الماضية، كليبه الغنائي الجديد "دوشة" عبر قناة روتانا على "يوتيوب"، وعدد من المنصات السمعية.

واستطاع النجم محمد رمضان أن يحصد ملايين المشاهدات بفيديو كليب أغنيته الجديدة “دوشة”؛ حيث حقق الكليب نسبة مشاهدة تخطت الـ5 ملايين مشاهدة خلال 4 أيام فقط منذ طرح العمل في يوم 14 سبتمبر الماضي بموقع “يوتيوب”.

كليب "دوشة" من كلمات وألحان فريق "الباور العالي"، وتنفيذ شركة شوميديا برودكشن التي يرأسها محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومدير مالي "MR1" عبدالغني شوشة، ومن إخراج محمد سمير.

 

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كلمات أغنية دوشة

صاحي ومش شايف قدامي

فين النضارة عيني تعباني

حاسس بصداع جوا دماغي

مع اني شارب اتنين قهوة

لا متخوتناش وبلاش روشة

ابعد عني دماغي انا قافشه

راكب عربيتي وبتمشى

طلبت معايا اني اعمل دوشة

دو دو دو دو دوشة

طلبت معايا اني اعمل دوشة

دو دو دو دو دوشة

طلبت معايا اني اعمل دوشة

وانا رايح اجيب العربية

راكنها بعيد اصلي شوية

حاسس بخيال وبمرازية

ودماغي مش فايقة الليلة دية

عايزك تنساني وتلاشاني

مثبوت في بطاقتي انا عنواني

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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