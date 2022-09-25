اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – دارين حداد فازت على فيفي عبده في الرقص الشرقي بالأسود الملزق والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة التونسية دارين حداد فيديو جديد لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت دارين حداد في احدي مراكز اللياقة البدنية، حيث ارتدت ملابس رياضية ضيقة من اللون الأسود من شورت من نفس اللون قصير من منطقة الأرجل واستخدمت الكثير من المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها وقامت بالرقص الشرقي أثناء أداءها أحد التمارين الرياضية.

وعلقت على الفيديو: رقص شرقي

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها حيث علق البعض عليها قائلاً:أمورة أوي يا دارين- برافو