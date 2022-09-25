اتفرج- انت الان تتابع خبر بالفيديو.. هجوم عنيف من فريال يوسف على نادية الجندي: سرقتني في أجري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ظهور هجوم عنيف من فريال يوسف على نادية الجندي ووجهت لها اتهام بأنها سرقتها، وذلك بسبب أنها لم تحصل على أكثر من نصف أجرها في مسلسل “أسرار”، وهي من الأشياء التي أثارت حالة من الجدل الكبير.

هجوم عنيف من فريال يوسف على نادية الجندي واتهامها بالسرقةوأثناء لقاء فريال يوسف في برنامج “أوستار” قالت “كنت ضحية الفنانة نادية الجندي التي سرقتني في أجري فلم أحصل عليه كاملا عند مشاركتي في مسلسل “أسرار” وعلى الرغم من أنه يتضمن نجوما كبار إلا أنني لم أحصل على باقي مستحقات”.

فريال يوسف تتهم بعض شركات الإنتاج بالاحتيال

وقالت فريال يوسف أنه يوجد الكثير من شركات الإنتاج في مصر التي تحتال على الفنانين ولا تعطيهم أجورهم بشكل كامل، وقالت أنه يوجد العديد من الأسماء التي احتالت عليها مثل “الفنان تامر عبد المنعم والمنتج ممدوح شاهين والمنتج أحمد السبكي والمنتج تامر عبد المنعم وشركة صوت القاهرة “، وهي التي أفلست مؤخراً وأغلقت نهائياً.

ولجأت إلى القضاء لتحصل على كل مستحقاتها المتأخرة، وبالرغم من أنها لا تحب أن تدخل القضاء ولكنها تأمل في أن ينصفها، وتواصلت أيضاً مع نقيب المهن التمثيلية لحل هذه الأزم