بحضور كبار نجوم الفن وبمهر أسطوري وزفاف خيالي لم تشهده المنطقة لنجل حسين فهمي من أجمل ممثلة مصرية..صورة

الرياض - محمد الاطلسي - أثير الكثير من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء تفيد بزواج نجل حسين فهمي من الفنانة الشابة مايان السيد، الأمر الذي أثار تساؤلات بين الجمهور.

ووفقاً للمصادر فإن المهر خيالي، والزفاف كان أسطوري ، لم تشهده مصر من قبل، وتم في حضور أهل وأصدقاء الفنان حسين فهمي المقربين، وعدد من نجوم الفن، في حين لم تكشف المعلومات الأولية حقيقة الخبر أو نفيه.

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من ناحية أخرى كانت انتشرت شائعات سابقة عن خطوبتها على النجم الشاب خالد أنور، الأمر الذي دفع الفنانة إلى كشفت حقيقة الشائعات التي تداولت عبر مواقع السوشيال ميديا.

وقالت مايان خلال لقائها بالبرنامج الإذاعي "عيش صباحك" مع يوسف التهامي وفانا إمام، على "نجوم إف إم": "لم يحدث ارتباط بالفنان خالد أنور ونفيت الخبرقبل كدة، كما أن هناك إشاعة أخرى وهي خطوبتي على الفنان محمود حجازي عقب عرض مسلسل (حرب أهلية)".

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