الجمعة.. عمرو سليم على موعد مع محبيه في الأوبرا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:38 مساءً - يقدم عازف البيانو عمرو سليم حفلا في الثامنة مساء الجمعة ٣٠ سبتمبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برفقة الفرقة الموسيقية.

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر أعمال الموسيقي العربية التي أعاد سليم صياغتها لتتناسب مع آلة البيانو منها ان راح منك يا عين ، قلبي ومفتاحه ، الدنيا ريشه في هوا ، نسم علينا الهوى ، ميدلي ام كلثوم و ميدلي سعد عبد الوهاب.

يذكر أن عازف البيانو عمرو سليم تأثر منذ طفولته بالموسيقي عندما كان يستمع لعزف جدتة علي آلة العود وعندما اكتشف موهبته التحق بالمدرسة الداهلية لرعاية المكفوفين.

وكان لديه شغف بحصص الموسيقي وبدأ بالعزف علي آلة الاكورديون وبعد خمس سنوات اختار آلة البيانو لتصبح رفيق الدرب بعدها التحق بمعهد ناصر للموسيقي العربية ومن خلالة شارك في العديد من المسابقات الموسيقية منها أحسن عازف وهو طالب في الاعدادية وحصل على المركز الأول على الجمهورية، إلى أن التحق بجامعة القاهرة، وشارك فى المسابقة على مدار الأربعة سنوات الجامعة، وكان رؤساء المسابقة وقتذاك الموسيقار رفعت جرانة، مدحت عاصم، محمد الموجى، عاطف صدقى.

وبعد أن تخرج في الجامعة انشاء اول فرقة موسيقية خاصة به مكونة من الدكتور عصمت نصار وعاطف أمام وعمرو فؤاد وهشام محمد العربى ابن محمد العربى الرقاق وكانت الفرقة تعمل على إعادة توزيع الأغانى التى تم نسيانها ، تم تكريمه في مهرجان الموسيقي العربيه عام 2019 ومهرجان القلعه عام 2021 .