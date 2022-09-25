عودة فرقة ”Spice Girls” بمهرجان ”Glastonbury”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:38 مساءً - يعود اسم فرقة "Spice Girls" من جديد لمحركات البحث بعد انقطاع استمر لأكثر من 20 عاما، رغم لم شملهم من جديد في عام 2019، حيث تنتشر الأقاويل بأن الفرقة سيتصدر مهرجان "Glastonbury" العام المقبل.

وتشير التقارير إلى أن بقية الفتيات حريصات على انضمامهن للفرقة في "Worthy Farm" العام المقبل، بينما رفضت مصممة الأزياء فيكتوريا بيكهام مراراً وتكراراً لم شمل الفرقة، وكانت آخر مرة غنت فيها معهن في الحفل الختامي لأولمبياد لندن 2012، ومن المتوقع حسب مصادر فنية أن يكون الحفل المقبل هو لم الشمل بين الفتيات من جديد.

ووفقاً لموقع "Mail Online"، قال أحد المطلعين: "المفاوضات جارية، لكنها وصلت إلى مرحلة تبدو فيها الأمور محتملة حقاً، مع فيكتوريا أو بدونها".

ويفسر البعض عدم رغبة فيكتوريا في الانضمام إلى الفريق مرة أخرى، حتى لا يؤثر ذلك على سمعة علامة الأزياء الخاصة بها، كما أنها سئمت من التدقيق في صوتها.

زوج فيكتوريا، لاعب منتخب إنجلترا السابق ديفيد بيكهام، ليس غريباً على المهرجان أيضا، فقد احتفل الزوجان بالذكرى السنوية العشرين لزواجهما هناك في عام 2019، لذلك يبدو أن الباب لم يُغلق بالكامل بشأن إمكانية مشاركة فيكتوريا مرة أخرى والوقوف على المسرح.