فيلم Jurassic World Dominion يحقق مليار دولار

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 02:38 مساءً - حقق فيلم الحركة والخيال العلمي JURASSIC WORLD DOMINION، نجاحًا كبيرًا و تجاوز المليار دولار إيرادات، خلال فترة عرضه بدور العرض السينمائي حول العالم، بعد أن طرح في 10 يونيو الماضي، ليستكمل مسيرة الايرادات الضخمة التى حققتها الأجزاء السابقة من السلسلة.

من ناحية أخرى، سبق وأعلن كريس برات عن إمكانية تقديم جزء رابع من سلسلة Jurassic World السينمائية، وذلك بالتزامن مع طرح الجزء الثالث والأخير من السلسلة تحت اسم JURASSIC WORLD DOMINION بـ دور السينما في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في 10 يونيو الماضى، بحسب التقرير الذى نشر على موقع "nme".

وجاء تصريح كريس برات رغم كشف المخرج كولين تريفورو أن سلسلة أفلام Jurassic World ستختتم مع Dominion، وتم تأكيد ذلك في أحدث المقاطع الدعائية والملصقات للفيلم، واصفا إياه بـ "نهاية العصر الجوراسي"، ومع ذلك، صرح برات قائلا:" أنا لا أمانع تقديم فيلم جديد من سلسلة JURASSIC WORLD".