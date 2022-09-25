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اتفرج نجمة طيور الجنة.. جنى مقداد اذهلت الجميع في أول إطلالة لها بعد أن خسرت وزنها بطريقة مذهلة صدمت جمهورها - اتفرج الصورة

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الرياض - محمد الاطلسي - بطريقة غير معهودة من قبل ويبدوا انها استخدمت رجيم قاس للغاية فقد ظهرت ​جنى مقداد​، نجمة ​طيور الجنة​ بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها، وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير .

يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.

 

 

 

 

 

المصدر - الفن 

 

 

 

 

 

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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