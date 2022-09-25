تعرف على تمثال شيشنق الثانى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 01:32 مساءً - تحت عنوان "تعرف على كنز في محافظتك" تواصل وزارة السياحة والآثار الحملة الترويجية التى أطلقتها على المواقع الخاصة بها بمنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لإبراز أهم وأميز القطع الأثرية التي تم الكشف عنها داخل كل محافظة من المحافظات المصرية، وذلك ضمن احتفالات الوزارة خلال الشهر الجاري بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات.

تمثال شيشنق الثاني

يصور هذا التمثال الملك شيشنق الثاني واقفاً خلف المعبود آمون-رع.

وهو أحد ملوك الأسرة 22، عُثر على مقبرته في تانيس بالدلتا.

دُفن الملك داخل تابوت مصنوع من الفضة برأس الصقر، وزينت مومياءه بالمجوهرات وقناع من الذهب.