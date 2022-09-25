زواجي من ميرفت أمين غلطة كبيرة!! بطل مسرحية مدرسة المشاغبين يفجّر مفاجأة ويصدم الجميع!! لن تصدق من هو

الرياض - محمد الاطلسي - فجّر فنان شهير، خلال حلوله ضيفاً على برنامج "بالخط العريض" للإعلامية إيمان أبوطالب، الذي يذاع على قناة الحياة، كواليس تذاع للمرة الأولى مفاجأة شأن زواجه من ميرفت أمين.

ونفى المنتج الكبير حسين القلا ما يتردد عن أن مسرحية "مدرسة المشاغبين" هي سبب تدني التعليم في مصر، وقال إن هذا غير صحيح على الإطلاق. وأوضح أن زواجه من الفنانة الكبيرة ميرفت أمين كان غير موفق على الإطلاق وأن هذا الزواج ما كان ينبغي له أن يتم، وأنه كان غلطة كبيرة، مؤكداً أن أحمد زكي أصعب من عمر الشريف في التعامل.

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وفجر مفاجآت عن فيلم "زوجة رجل مهم"، فضلا عن كواليس عمل سيدة الشاشة فاتن حمامة في فيلم "أرض الأحلام".

أيضا كشف القلا، العديد من الأسرار عن نجوم السينما المصرية وكواليس بعض الأفلام الشهيرة، ومنها أن الفنان الراحل أحمد زكي وشريهان كانا بطلي فيلم "بطل من ورق"، الذي قدمه الراحل ممدوح عبد العليم وآثار الحكيم.

وتحدث عن المخرج الراحل يوسف شاهين قائلا: "يوسف شاهين عايز يعمل بونابرت وأنا عايز أكسب"، كما أبدى رأيه في مسرحية مدرسة المشاغبين حيث قال: "فيه ناس بتقول مدرسة المشاغبين سبب تدني التعليم وهذا غير صحيح".

وعلق على ارتفاع أجور الفنانين حالياً قائلاً: "الفضائيات السبب"، واصفاً الأجور بأنها غير منطقية.

وقال: "اخترت إنتاج فيلم سهر الليالي من بين ٣ أفلام قدمها لي الفنان تامر حبيب، مشيراً إلى أن الفيلم حقق نجاحاً غير متوقع، وكان الفضل للفنانة إسعاد يونس في إقناعه بقبول إنتاجه.

وكشف القلا خلال اللقاء أن فيلم "الكيت كات" كان اسمه "مالك الحزين" ولكن تم تغييره للكيت كات بطولة النجم محمود عبد العزيز، موضحاً أن الفيلم كلفه إنتاجيا ما يقرب من ٩٠٠ ألف جنيه موضحاً أنه كسب من الفيلم أموالاً كثيرة، لافتاً إلى أن يوسف شاهين شارك في تكلفة تصميم حارة فيلم "الكيت كات".

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