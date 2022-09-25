تامر حسني يحقق أكبر حضور جماهيري في الإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - أكد منظم الحفل أدهم بكري أن الفنان تامر حسني سجل أمس بأعلى حضور جماهيري في تاريخ الإسكندرية حيث تخطى حفله النصف مليون شخص،و رغم عدم سعة المكان لهذا العدد ذهب الجمهور ايضاً و ظل يسمع الحفل خلف المسرح و على اطراف المكان حتى وصول الجمهور الى حد الشارع العمومي في سابقة أولى من نوعها.

وأعرب الفنان تامر حسني عن إعجابه الشديد بالجمهور السكندري و نظامه و طاقته الايجابيه الضخمة من طلاب الثانوية العامة و ضيوفهم من كل الأعمار والمحافظات المصرية.

كما أكد على سعادته بقوة حفاوة استقبال الجمهور له ووصفها بمحبة الأهل ، و انه سعيد بتحقيقه اعلى حضور جماهيري في مصر على مدار مشوار حياته و تخطت الحفل رقمه الاسطوري السابق بالمغرب ،حيث حضر حفله بالمغرب أكثر من ٤٠٠ ألف شخص و أمس حقق حسني الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الحفلات الغنائية بمصر ، قدم تامر ١٢ موهبة مصرية من جميع محافظات مصر للغناء معه أغنية وانت بعيد من فيلم بحبك على المسرح وسط ترحاب هائل من شعب إسكندرية الذي اثنى على قوة المواهب.

وقدم ايضاً تامر موهبة جديدة في عالم الموسيقى عازف الساكس الموهوب زياد والذي يجيد العزف بدون آله موسيقية و يخرج الصوت بطريقة مبهرة من فمه ، و قدم تامر جميع المواهب و تحدث عن مدى احساسه بالمسؤلية تجاه إظهار الأجيال القادمة في أحسن صوره فنية تليق باسم مصر.