اليوم.. إنطلاق كرنفال مصر الدولي للفنون بالغردقة بمشاركة 42 مبدعا من 15دولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 25 سبتمبر 2022 11:27 صباحاً - تنطلق مساء اليوم الأحد، فعاليات كرنفال مصر الدولي للفنون فى دورته الثانية، بمشاركة 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية، بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، والتي تأتى بالتزامن مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد، وتقام خلال الفترة من 25 سبتمبر الجارى، وحتى 1 من أكتوبر المقبل، بأحد فنادق الغردقة بالممشي السياحي، وتحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى.

من جانبه قال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون" ومنظم الكرنفال، إنه من المقرر أن يشارك فى الكرنفال التى تنطلق فعالياته خلال الفترة من 25 سبتمبر الجارى، وحتى 1 من أكتوبر المقبل، 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية مختلفة من بينهم "السعودية، والإمارات، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، وأذربيجان، ومقدونيا، وشمال مقدونيا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، ورومانيا، والنمسا، وصربيا، وتتارستان، بجانب نخبة من فنانين مصر من مختلف الأعمار".

وتابع منظم الحدث، أن "أوستراكا للفنون"، منظمة الكرنفال، اتخذت الأعمدة السبعة الشخصية المصرية عنوانًا ومصدرًا لإلهام الفنانين المشاركين بالمشاركة في عمل جماعي يضم 7 أعمال منفصلة تعبر عن كتاب الأعمدة السبعة للراحل المهندس ميلاد حنا، بجانب الورش الفنية الحرة مختلفة المدارس والاتجاهات الفنية لكل فنان مشارك بالإضافة لقيام الفنان الشهير الدكتور أورهان جبرائيل أوغلو، بعرض أدائه الفني والرسم أمام الجمهور، من خلال المسرح الكبير، والذي سيبث مباشر عبر صفحتة الشخصية ليراها فنانين العالم وجميع الأوساط الإكاديمية والفنية بجامعات تركيا وجامعات دول عالمية.

وأكد منظم الكرنفال، أن هناك حملة إعلامية كبيرة بشأن استرداد حجر رشيد، والكرنفال فرصة لعمل دعاية لاستعادة الحجر، وكذلك استغلاله في تقديم رسائل سياحية وسياسية وثقافية عن مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم مجسم من حجر رشيد لكل فنان لوضع رؤيته التشكيلية على هذا الحجر ليصبح عملًا فنيًا رائعًا، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع هيئة تنشيط السياحة، ومباحثات للتعاون من أجل عمل فعاليات وندوات لتنشيط السياحة، لذا كانت صدفة عمل كرنفال مصر الدولي للفنون تزامنًا مع عمل معرض فني احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد، وبالتزامن أيضًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى، المقرر له 27 من سبتمبر المقبل.

وتنظم أوستراكا للفنون، المنظمة للكرنفال، جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين بالغردقة إيمانًا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحى للغردقة، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفى الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.

ومن المقرر أن يُقام معرض يوم 1 أكتوبر لعرض أعمال الفنانين لحجر رشيد تشكيليًا، وسوف يتناول الفنانون أعمالهم الفنية من كتاب الراحل المهندس ميلاد حنا، مؤلف "الأعمدة السبعة للشخصية المصرية".