اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج .. منة فضالي تكشف مفاتنها بالأسود أبو فتحة كبيرة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صورة جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.وظهرت منة فضالي خلال تواجدها في مكتبة مصر الجدية، حيث ارتدت فستان من اللون الأسود المكشوف من منطقة الصدر والأكتاف والمفتوح من الخلف والأرجل واستخدمت الكثير من المكياج وارتداء نظار شمسية مع ترك شعرها علي ظهرها مما أثار إعجاب كافة جمهورها، معلقة : لكني أتخلى عن الاهتمام بأي شيء واختفت كل المشاكل.

ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها حيث علق البعض عليها جمالك تأسر قلبي- قمر وجميله.