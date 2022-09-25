اتفرج- انت الان تتابع خبر عودة ياسمين صبري وأبو هشيمة من جديد.. حسابتهم على انستجرام نورت من تاني والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تفاجئ الجمهور بالخطوة الجريئة التي فعلتها الفنانة ياسمين صبري، وهي أنها عادت من جديد لمتابعة حساب رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة طليقها عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات انستجرام.

وبعد عودة ياسمين صبري وأبو هشيمة لمتابعة بعضهم البعض على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، ظن الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعودتهم من جديد الطلاق الذي حدث بينهم من شهر مايو الماضي.

وعلق عدد كبير من المتابعين قائلين “أنتوا رجعتوا تاني لبهض أمتي”، وتعليق آخر “يالله ربنا يكتبلكم الخير في كل اللي جاي، ومتابع آخر قال “.ياسمين صبري بتحب أحمد أبوهشيمة وأنا قلت الناس دي مش هتسيب بعض ابداً صبري بتحب أحمد أبو هشيمة وأنا قلت الناس دي مش هتسيب بعض ابداً”.