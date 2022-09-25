اتفرج- انت الان تتابع خبر رد فعل عروس فاجئها عمرو دياب في فرحها.. صرخت من فرحتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قام شاب مصري بمفاجئة عروسة بحضور مطربها المفضل وهو الهضبة عمرو دياب في حفل زفافها، وهذا جعل العروسة تتفاجئي وتصرح من فرحتها برؤيته، وتعد من أكثر المفاجآت المميزة التي تم تقديمها لها في هذا اليوم المميز.

رد فعل عروس فاجئها عمرو دياب في فرحها

وانتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، وهو يوثق المفاجأة الخاصة بالعريس والتي قدمها لعروسته في حفل زفافهم، ورد فعل العروس فاجئ الجميع مؤخرا.