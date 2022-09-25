من تكون ؟..فنانة عربية مشهورة تكشف عن اكثر جزء تحبه في الرجال واوضحت حقيقتها التي كانت تحاول ان تخفيها ورغباتها الغريبة!

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت الفنانة إلهام شاهين الجدل في تصريحات سابقة لها ، خلال تواجدها في أحد مهرجانات الإسكندرية السينمائي، وذلك بسبب مشادة بينها وبين المخرج محمد الشال.

حيث طلب النجم الراحل عزت العلايلي خلال إحدى الندوات الوقوف دقيقة حداد على روح الفنانين المتوفين،. وبعد انتهاء الدقيقة بكي الناقد سمير الجمل الذي كان يدير الندوة متذكرًا نجله الذي رحل منذ فترة قليلة ليقوم العلايلي بمواساته، وبعد ذلك قامت إلهام شاهين بمواساة "الجمل" قائلة: "البقاء لله يا أستاذ سمير"،

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وكشفت أنها تزوجته رغم أنها كانت أصغر منه بـ25 عامًا؛ طمعًا في رجولته وحمايته، مضيفة: "اتجوزته علشان كنت في وقت ممكن أضيع بسبب مشكلتي مع جلال الشرقاوي وممدوح الليثي ونور الدمرداش وكانوا متحكمين في السوق مين يشتغل ومين ميشتغلش، ومقدروش يعملوا معايا حاجة بعد زواجي".

وتشير إلهام شاهين إلى أنها كانت مهددة بالسجن في سن الـ18 سنة، معقبة: "كانت عندي قضية مع جلال الشرقاوي وكان هيسجنني وأنا عيلة"."جلال الشرقاوي كان محامي ولم أكن بالنضج الذي يمكنني من التعامل مع المشكلة التي واجهتني، وذهبت وقتها لوالدي لينقذني، ولكنه تخلى عنى وطردني من المنزل"، وعند هذا الحد لم تستطع شاهين التصرف، فقررت الزواج من المنتج عادل حسني للحماية وإنقاذها من كابوس السجن.

وأكدت أن سبب طلاقها من عادل حسني، ترك مجال السياحة ودخوله عالم الإنتاج السينمائي، معقبة: "قلت له مش عايزة اتجوز حد من الوسط الفني؛ لأن مشكلات الشغل بتتنقل البيت"

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