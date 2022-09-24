ننشر تفاصيل الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 02:31 مساءً - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف بعد عصر الأربعاء 28 سبتمبر بالمسرح الصغير، للاعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقام فى الفترة من 20 اكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

ويقام مؤتمر الموسيقى العربية بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، و الموسيقار حلمي بكر ، والدكتور رضا رجب ، والدكتور حسن شرارة ، والشاعر جمال بخيت ، والإعلامي أمجد مصطفي ، المايسترو محمد الموجي ، المايسترو مصطفى حلمي ، الشاعر هاني عبد الكريم ، الموسيقار محمد مصطفى ، الموسيقار محمد ضياء ، الفنان أمجد العطافي ، محمد منير رئيس الادارة المركزية للموسيقي والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية .

ويغطى المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية والمواقع والبوابات الالكترونية والشبكات الاذاعية .