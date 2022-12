وفاة النجمة العالمية لويز فليتشر الحاصلة على الأوسكار

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 24 سبتمبر 2022 01:27 مساءً - توفيت النجمة العالمية لويز فليتشر وذلك فى منزلها فى مونتدوراوس بفرنسا وهو ما أكده عائلتها دون ذكر سبب الوفاة وفقا لتصريحات بموقع ديلى ميل.

وتأتي وفاة النجمة العالمية لويز فليتشر بمثابة صدمة لجمهورها وهو النجمة الحاصلة على الاوسكار فى عام 1976 كما حصل على جوائز بالجولدن جلوب وبافتا.

وقدمت لويز فليتشر عديد من الأعمال الفنية الناجحة ولعل من أبرز هذه الأعمال فيلم One Flew Over The Cuckoo's Nest (1975) ، والذى قدمت فيه شخصية الممرضة راتشيد والفيلم من إخراج ميلوش فورمان وشارك في البطولة جاك نيكلسون.

لويز فليتشر من مواليد 22 يوليو عام 1934 في برمنجهام، ألاباما، والدها كان روبرت فليتشر رئيس الأسقفية ووالدتها استل وكان كلاهما اصم لا يسمع، بعد تخرج لويس من جامعة نورث كارولينا، ذهبت في رحلة مع زملائها إلى لوس أنجلوس لتبحث عن نفسها وعن مستقبلها بدون مال كف لتعود لبيتها، وحصلت على وظيفة مؤقتة كموظفة استقبال في احد فصول التمثيل الليلية.

لويز فليتشر تزوجت من المنتج جيري بيك وأنجبت منه طفلين واخذت فترة استراحة من التمثيل لمدة 10 سنوات لتربي طفليها، لكنها عادت بقوة للسينما بعد ذلك من خلال دور كبير في فيلم Thieves Like Us عام 1974 وهو ما رشحها للمشاركة مع العملاق جاك نيكلسون في الفيلم الرائع One Flew Over the Cuckoo’s Nest عام 1975 وشاركت بعده في العديد من الأعمال المميزة تميزت بطابع الرعب والخيال العلمي مثل فيلم Brainstorm عام 1983 و Virtuosity عام 1995 ومؤخرا في فيلم Cassadaga عام 2011.