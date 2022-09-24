بعد عشرة طويلة ..طلاق أحمد حلمي لزوجته منى زكي يحرق قلب ابنتهما "لي لي"!.. هذا ما حدث ولم يتحمله النجم الشهير!

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بأنباء تفيد بطلاق الفنان أحمد حلمي لزوجته وام أولاده منى زكي بعد عشرة طويلة.

جاء ذلك بعد أن تعرض لموقف صعب بعد تصريحات منى زكي في مقابلتها الأخيرة عن علاقة غرامية جمعتها بأحد الأشخاص وتدخل والدها لإيقاف العلاقة.

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وكانت زكي قد حلت ضيفة علي برنامج "سهرانين" الذي يقدمه النجم أمير كرارة عبر قناة ON، وذلك في الحلقة الأولى من الموسم الثالث.

وتضمنت الحلقة تصريحات صادمة واعترافات جريئة وتحدثت منى زكي خلال الحلقة أنها كان لديها قصة حب قبل زواجها من الفنان أحمد حلمي لكنها فشلت، بعدما نصحه والدها قائلة: "بابا قالي خليكي يا منى زي النجيلة، بمعنى أن الحركة قد تكون أبطأ عند السير على النجيلة لكن بعد المرور منها يعود الإنسان إلى سرعته العادية من جديد".

وبحسب المتداول في السوشيال ميديا فقد تسبب هذا التصريح بغضب زوجها حلمي والذي انفعل عقب عودتها من اللقاء وحدثت مشادة كبرى بينهما انتهت بانفصال الطرفين.

وتظل كل هذه تداولات عبر مواقع مهتمة بالفن والمشاهير، دون تأكيدات حتى هذه اللحظة، وفي انتظار أي جديد يحدث أو مصدر ينفي صحة هذه الاخبار، متمنيين دوام السعادة للفنان وزوجته.

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