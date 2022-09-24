بعد أيام من طلاقه لبسمة بوسيل.. اتفرج خطوبة النجم تامر حسني من فنانة شهيرة يصدم الوسط!!

الرياض - محمد الاطلسي - عاد النجم تامر حسني لصدارة التريند بعد أيام من أخبار انفصاله عن زوجته بسمة بوسيل، ولكن هذه المرة ضجت السوشيال ميديا بأنباء عن خطوبته للفنانة جليلة المغربية.

تساءل عدد كبير من روّاد منصّات التّواصل الإجتماعيّ عن علاقة تامر حسني بجليلة المغربية وذلك تداول صور لها بدبلة الخطوبة في منزله.

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الصورة حققت ضجة كبرى وسط شائعات بخطوبتهما، لكن وبعد تدقيق أحداث نت في الصور تبن أنها صور نشرتها جليلة قبل أشهر، ما يعني أن هذه الأنباء ليست سوى شائعات دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

تجدر الإشارة إلى أنّها ليست المرّة الأولى الّتي يثير فيها الثّنائي تامر حسني وبسمة بوسيل الجدل حول انفصالهما، فقد انتشرت شائعات سابقة في الأشهر القليلة الماضية.

وذلك بعدما نشرت جليلة المغربية، صديقة مقرّبة للفنّانة بسمة بوسيل، صورة عبر حسابها الشّخصي على انستقرام، أرفقتها بتعليق: “مبروك الطّلاق”.

وقد أطلّت جليلة من قبل بمقطع فيديو من داخل سيّارتها تعلن خطبتها دون ذكر تفاصيل حول هويّة العريس وفي الخلفية أغنية لتامر حسني.

فتكهّن الكثيرون أنها سبب انفصالهما.

وفي السّياق ذاته، أشار أحد المقرّبين من الفنّان الشّهير تامر حسني أن الانفصال لم يتمّ بشكل رسميّ، ولكن بالفعل هناك مشاكل كبيرة بين الثّنائي، حتّى إن بسمة غادرت المنزل لتسكن بعيداً عن تامر برفقة أبنائها بينما تامر يقيم كذلك في مكان آخر.

وأضاف أن هناك بعض المساعي من المقرّبين للصّلح بينهما نظراً لوجود أبناء.

رغم حذف بسمة بوسيل مؤخّراً جميع الصّور الّتي كانت قد التقتطها مع زوجها تامر حسني من صفحتها الخاصّة عبر انستقرام بالإضافة إلى إلغاء متابعته قبل أن تعيد اسمه مجدّداً، التزم تامر حسني الصّمت التّام حيال هذا الموضوع.

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