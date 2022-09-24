اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – مني فاروق دلعت الجمهور بوصلة رقص بـ”الشفاف والكشوف”والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الشابة مني فاروق بمشاركة جمهورها فيديو جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الفيديوهات والصور انستجرام.وظهرت مني فاروق خلال تواجدها في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، مرتدية فستان متعددة الأوان والمكشوف والشفاف من الأسفل من منطقة الصدر الرقص والتمايل والدوران خلال تواجدها في احدي الشوراع بطريقة أثارت إعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاة.

وعلقت على الفيديو قائلة كل السياح في دبي لازم تزورها ‎اكبر نافورة في العالم موجود في دبي ذا بوينت مول بجد من الحظات الممتعة ومنظر رائع.

وتمكن عدد من جمهورها التعليق على هذا الفيديو قبل قيامها بإغلاق هذه الخاصية مثل اميره الشاشه العربيه والشرق الاوسط نواره الدراما المصريه والعربيه ربنا يكتبلك النجاح دايما ويسعد قلبك يارب العالمين.