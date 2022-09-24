اتفرج- انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تفاجئ الشباب بــ”التايجر المشكوف” من داخل غرفتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضيةفيفي عبده، فيديو لها عبر خاصة الاستوي على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهاتوظهرت فيفي عبده، في الفيديو في غرفتها وأمام المرآة مرتدية فستان تايخر مكشوف من منطقة الصدر بشكل كبير حيث وهي تتحدث إلي جمهورها ، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء، مع ربط شعرها ووضع نظارة شمسية سوداء

وتقضي الفنانة الاستعراضية عطلتها الصيفية في الفترة الحالية في الساحل الشمالي بصبحة ابنتها عزة مجاهد وعدد أخر من أصدقائها حسبما قالت في فيديو سابق