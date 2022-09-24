اتفرج- انت الان تتابع خبر مسابقة الحلم.. الضوابط وموعد السحب وإعلان الفائز بجائزة 1000000 دولار والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ينتظر الآلاف من الأشخاص بجميع أنحاء العالم موعد مسابقة الحلم والسحب الجديد فيها، وهي من أهم وأفض المسابقات التليفزيونية الحالية، ويقدم جائزة كبيرة للفائز أي بـ 100 ألف دولار أمريكي.

طريقة الاشترك في مسابقة الحلم

ومن المرجح أن يتم السحب الجديد من مسابقة الحلم على الهواء بشكل مباشر عبى قناة إم بي سي مع مصطفى الأغا، ويكون يوم الخميس 29 من سبتمبر 2023، وسوف يتم اختيار الفائز بشكل عشوائي وتقدم للجميع.

القيام بأرسال كلمة حلم بالعربي أو الإنجليزي على الرقم الخاص ببلدك.

وسوف يتم إرسال رسالة نصية على سؤال جاول عليه بشكل صحيح.

وارسل الإجابة على الرقم المرسل منه.

ولزيادة فرص الفوز والتأهل والحصول على المبلغ جاوب على أكثر من سؤال.

ضوابط الإعلان عن اسم الفائز

عما سحل على الهواء عشوائياً.

عرض رقم واسم المشترك أمام الشاشة.

للاتصال على رقم الفائز على الهواء لإخبار خاذ في العديد ن الأنحاء.

وإنه في حالة عدم الرد عليم الاتصار واختيار اسم فائزة المساربقة.