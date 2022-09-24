اتفرج- انت الان تتابع خبر خناقة رضا البحراوي في عيد ميلاده.. التفاصيل كاملة والمكان اتكسر كله والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - احتفل المطرب الشعبي رضا البحراوي مؤخراً بعيد ميلاده، وذلك في أحد أماكن السهر، وحضره الكثير من أصدقائه من داخل وخارج الوسط الفني، ووسط الإحتفال حدثت مشاجرة بالملهي الليلي وتسبب في الكثير من المشاكل.

تفاصيل خناقة رضا البحراوي في عيد ميلاده

وكشفت واحدة ممن حضروا عيد ميلاد رضا البحراوي عن تفاصيل الخناقة بالكامل، وهي التي حدثت في حفل عيد الميلاد الذي أقيم في ملهي ليلي، وكتبت من خلال ستوري على حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام” قائلة “كانت سهرة سعيدة المكان كله اتكسر والعيد ميلاد باظ كل اللي بفكر فيه دلوقتي يا تري البحراوي خد الهدايا بتاعته وهو ماشي ولا مشي وسابها يلا الحمد الله .. بوس يا قلبي بوس مكنتش عارف ايه اللي هيحصل في عيد ميلادك”، شاهدوا فيديو العيد ميلاد من هنا.