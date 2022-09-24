خالد مقداد طلع متجوز.. زواج مالك قنوات "طيور الجنة" للمرة الثانية يحرق التواصل!.. لن تصدق رد زوجته أم عصومي والوليد

الرياض - محمد الاطلسي - ضجت مواقع التواصل على وقع أنباء مفاجئة عن زواج خالد مقداد مالك قنوات طيور الجنة وذلك للمرة الثانية.

وظهر خالد مقداد مع أسرته في فيديو حديث بعنوان "باب طلع متجوز" وهو يقرأ في ورقة حول زواجه للمرة الثانية على زوجته مروة حماد، ليحسم رسمياً حقيقة ما حدث.

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ابهري جوزك ودلعيه قبل النوم.. ضعي الصابون على الخيار واستخدميه بهذه الطريقة وشاهدي المعجزة التي ستحدث بعد 4 ساعات!!

إعلامي شهير تزوج من زميلته الإعلامية وفي ليلة الزفاف نظر إلى بين ساقيها فأكتشف مفاجأة صادمة جعلته يغادر غرفة النوم على الفور ويهرب من المدينة بأكملها!!

ونفى مقداد أنه تزوج من جديد بينما ضحكت زوجته مروة حماد كثيراً عندما قرأ في الورقة بأنه تزوج من أخرى مستغربة من الشائعة.

أما ولده الوليد ارتزاقه بمولوده الأول كما أشيع في وسائل التواصل مؤكداً أن زوجته غير حامل وسيذيع النبأ لو حدث الحمل.

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