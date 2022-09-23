نجلة الإعلامي الشهير تامر أمين تفضح والدها على الهوى: هذا ما يفعله مع النساء في غياب والدتي!!

الرياض - محمد الاطلسي - عقب الإعلامي تامر أمين، على تصريح ياسمين الخطيب، قائلا: الراجل لما يكون منفسن بيكون 10 ستات في بعض، وياسمين تقصد ناس كتير، وهي من الشخصيات العامة اللي ليها قصة على الاستوري، وهي لا تقصدني أنا. وأضاف أمين، أنه استضاف ياسمين الخطيب العام الماضي في برنامجه ليثبت أنه أكثر إنسان متصالح مع نفسه، مردفا: كان بينا خلاف واتكلمت عني في برنامج بسمة وهبة.

وتابع أمين: الجمال هو البوابة، أنا بحب الستات الحلوة، والمدام متفقة معايا، لأن الله جميل يحب الجمال، ومراتي واثقة فيا وعارفة إني بقدر الجمال في كل حاجة. وحل الإعلامي المصري تامر أمين في وقت سابق برفقة ابنته الكبرى "نور"، ضيفين على برنامج "أبلة فاهيتا"، في أول ظهور إعلامي لها. أبلة فاهيتا وجهت الكثير من الأسئلة لابنة الإعلامي المصري حول تفاصيل علاقته بها وبشقيقتها وبزوجته، وعن طريقة تعامله معهن. وكان من بين تصريحات "نور": "الحمد لله أني مش شبه بابا"، وأضافت أنه لا يتشاجر مع والدتها كثيرا، لكنها تضربه "لكن بهزار"، مشيرة إلى أنه لا يغازل النساء في عدم وجودها، لكنه يفعل ذلك في وجودها. يذكر أن تامر أمين متزوج من الإعلامية المعتزلة شيرين الشنيطي ولديه منها ابنتين هما: "نور وملك"