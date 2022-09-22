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الماجستير بامتياز للباحثة دولة العنسي من كلية الطب بجامعة صنعاء

حصلت الباحثة دولة حسين زيد العنسي على درجة الماجستير بامتياز من كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة صنعاء عن رسالتها الموسومة بـ"التقييم القائم على المدرسة لوبائية العدوى بالبلهارسيا الدموية في مديرية خارف محافظة عمران - اليمن". الماجستير بامتياز للباحثة دولة العنسي من كلية الطب بجامعة صنعاءحصلت الباحثة دولة حسين زيد العنسي على درجة الماجستير بامتياز من كلية الطب والعلوم الصحية - جامعة صنعاء عن رسالتها الموسومة بـ"التقييم القائم على المدرسة لوبائية العدوى بالبلهارسيا الدموية في مديرية خارف محافظة عمران - اليمن". وهدفت الدراسة إلى معرفة نسبة انتشار البلهارسيا الدموية في مديرية خارف بين أطفال المدارس وعوامل الاختطار المرتبطة به. وأشادت لجنة المناقشة والحكم برئاسة الدكتور عبدالسلام محمد المخلافي ممتحناً داخلياً من جامعة صنعاء، وعضوية الدكتور محمد عبده خالد مهدي مشرفاً رئيسياً، والدكتور عبدالاله حسين الأضرعي ممتحناً خارجياً من جامعة ذمار، بالنتائج المهمة التي توصلت إليها الباحثة.

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